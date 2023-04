‘We betalen banken om ons geld te beheren, niet om het onbereikbaar te maken’

Schepen Arthur Orlians (Open VLD) uit Mechelen vindt bankautomaten overbodig, schreef hij in ‘De Standaard’. Weg ermee! Daar is, om het zacht uit te drukken, niet iedereen het mee eens.

Digitale drempels

Mensen niet garanderen dat ze in hun dorp cash geld kunnen afhalen? Ik morste bijna mijn koffie op mijn digitale krant, toen ik de bijdrage las van de Mechelse liberale schepen Arthur Orlians (DS 4 april). Zijn visie getuigt van weinig respect voor het recht op niet-digitale basisdienstverlening en houdt geen rekening met de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Elke dag verdwijnt minstens één geldautomaat uit ons straatbeeld. Ruim een kwart van de burgers geeft aan nog moeilijk aan contant geld te raken. Over het gebrek aan beschikbaarheid van cash wordt nergens in Europa zo geklaagd als in ons land. We betalen onze banken om ons geld te beheren, niet om het voor sommigen onbereikbaar te maken.

Een op de vier Vlamingen voelt zich onveilig bij online betalen. Moeten we hen ondersteunen? Ja. Moeten we hen dwingen? Nee. We duwen toch ook niemand de autosnelweg op als die zich daar niet veilig voelt?

Veertig procent van de Vlamingen gebruikt nog wekelijks cash geld en wil dat blijven doen. Er is niets verkeerds met een stuk van 2 euro uit je broekzak halen om je biertje te betalen in je stamcafé. Of om een lekkere braadworst te kopen bij de lokale voetbalclub.

Bijna de helft van de Vlamingen zegt dat de technologische veranderingen te snel gaan. We mogen hen niet negeren. Digitale dienstverlening is een aanvulling, geen vervanging. Mensen moeten terechtkunnen bij overheden, banken en mutualiteiten, zonder digitale drempels.

Brecht Warnez Schepen in Wingene en Vlaams Parlementslid (CD&V)

Laaghangend fruit

Door de cashautomaten te elimineren, pikken de banken de kers van de taart. Ze focussen op het marktsegment (het laaghangende fruit) dat ze met lage kosten kunnen bedienen en waarop ze dus hoge winsten kunnen plukken. Het hooghangende fruit laten ze gewoon hangen, of ze rekenen er extra kosten voor aan. Een overheid die hen verplicht ook het hooghangende fruit mee te plukken, beschouwen ze dan als een lastpost.

We moeten ook beseffen dat, als we ons afhankelijk maken van één enkel systeem, we strategisch kwetsbaar worden, want vaak faalt de technologie. Als ik op reis ga, neem ik een dubbel stel bankkaarten (en ook wat cash) mee, want het is mij al meermaals overkomen dat de chip of de connectie niet werkte. In sommige landen moet je dan als tafelschuimer de afwas doen, in andere landen beland je in de gevangenis.

De banken zijn een beetje geworden zoals lagekostenmaatschappijen in de luchtvaart: ze focussen op snelle winst en rekenen extra kosten aan voor alle bijkomende diensten, ook al zijn die diensten vaak noodzakelijk.

Klaas De Brucker docent Micro-economie KU Leuven Campus Brussel

Digitale trein

De opiniebijdrage van Arthur Orlians is stuitend. Wat bezielt een liberale schepen om iedereen de les te spellen? Zijn jeugdige leeftijd geeft hem niet het recht om mensen die met een vulpen foutloos schrijven als analfabeet te beschouwen. Het wordt dringend tijd om de digitale revolutie eens wat kritischer te bekijken. De digitale trein wordt zelden bestuurd door nobele mensen.

Dr. Francis Stammen Tielt

Extra kosten

Ik ben een van de mensen die Payconiq een brug te ver vinden. Nochtans, ik kan voor mijn 59 jaar goed met een computer en e-mail overweg, én ik heb een bankkaart, zoals de meeste burgers in dit land.

Daar wringt het schoentje: veel handelaars verkiezen, sinds de wettelijke verplichting om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden, Payconiq boven een Bancontact-apparaatje, omdat het hen niets kost. Sommige andere handelaars, die wel zo’n apparaatje hebben, schrikken er niet voor terug de meerkosten door te rekenen en 10 of 15 cent als toeslag te vragen bovenop de betaling.

Vorig jaar stond ik zo bij een bakker in mijn gemeente die alleen Payconiq aanbiedt als elektronisch betaalmiddel. Op mijn verbouwereerde vraag met mijn bankkaart te mogen betalen volgde verveeld gemompel. De taart en het brood mochten even blijven staan terwijl ik een straat verder cash kon gaan afhalen.

Alain Markey Merelbeke

Culturele waarden

Het is tenenkrullend paternalistisch om wie graag een geldautomaat in de buurt heeft, weg te zetten als digitale analfabeet. De onvrede over verdwijnende bankautomaten is een uiting van een dieper geworteld onbehagen over het verdwijnen van basisdienstverlening en het gevoel vergeten te worden door het beleid. Zowel in landelijke gebieden in Vlaanderen, als in de wijken of deelgemeenten van onze grootste steden. Veel mensen ervaren een groot verschil in culturele waarden, in economische positie en kansen. Omdat er minder geïnvesteerd wordt in hun buurt dan elders, omdat ze voorzieningen zien verdwijnen zoals de laatste school, café of bushalte, omdat basisdienstverlening vervangen wordt door digitale dienstverlening die niet voor iedereen even toegankelijk is. Het leidt tot een tweedeling in onze samenleving tussen zij die ‘mee kunnen’ in een snel veranderende wereld én daartoe ook alle kansen krijgen, en zij die dat niet kunnen en daar de kans niet meer toe krijgen. De politiek moet dat signaal ernstig nemen.

Voor ons is het dus evident dat de banken hun verantwoordelijkheid moeten nemen om al hun klanten op een laagdrempelige manier te bedienen, ook al is dat niet winstgevend.

In Battel, de deelgemeente van schepen Orlians, is er al tien jaar geen bankautomaat meer. Doe eens een kleine rondvraag wie er tegen zou zijn dat er weer een bankautomaat komt. Of, als rasechte liberaal, schrap de belasting op geldautomaten in je stad. Mechelen is helaas een van de dertig gemeenten die nog zo’n belasting hebben, naast onder meer Gent, Oostende en Kortrijk.

Leen Dierick, federaal Kamerlid en Stefaan Deleus, fractieleider in Mechelen (CD&V)

Slaaf van de smartphone

Dankzij mijn vorming en loopbaan kan ik zeer goed om met computertechnologie – als 79-jarige heb ik daar absoluut geen problemen mee. En toch vertik ik het mij te moeten onderwerpen aan al dat gedoe met elektronische betalingen. Ik gebruik die mogelijkheid alleen voor bedragen hoger dan 50 euro. Alle andere betalingen doe ik contant: veel minder kopzorgen in het bijhouden van de bankrekening, het is veilig, en betaald is betaald, daarmee uit. Ik wil geen slaaf zijn van de smartphone, ook al kan ik die vlot gebruiken.

Johan Broekaert Mortsel

