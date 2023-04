Trump over zijn arrestatie: ‘Nooit gedacht dat zoiets in de VS kon gebeuren’

‘Ik heb nooit voor mogelijk gehouden dat zoiets in de VS kon gebeuren.’ Dat was dinsdagavond (lokale tijd) de reactie van Donald Trump op zijn arrestatie, enkele uren eerder in New York.

De voormalig president en huidig presidentskandidaat vloog na zijn voorgeleiding in New York meteen terug naar zijn woonplaats Mar-a-Lago, alwaar hij pers en supporters toesprak. Op het podium en aan zijn spreekgestoelte prijkten grote campagneborden met daarop zijn campagneslogan ‘Make America great again’.

‘De enige misdaad waar ik schuldig aan ben is het land te verdedigen tegen degene die het kapot willen maken’, aldus Trump. Veel meer woorden maakte hij niet aan zijn arrestatie vuil, de rest van zijn speech gebruikte hij om zijn grieven te uitten over de Democraten en alles wat die volgens hem verkeerd doen. ‘Ons land gaat naar de verdoemenis’, meende hij. Ook somde hij nog eens alle onderzoeken op die tegen hem lopen en dan vooral wat daar in zijn ogen allemaal mis aan is.

Nationale zenders als ABC News en NBC News stopten binnen tien minuten met het live uitzenden van de toespraak, CNN hield het iets langer vol, de enige landelijke zender die de hele speech integraal uitzond was Fox News, een zender die vaak gezien wordt als spreekbuis van de voormalig president.

In Mar-a-Lago waren onder meer Trumps zoon Donald Jr en de Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden Marjorie Taylor Greene en Matt Gaetz aanwezig.

