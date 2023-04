Duitsland start boeteprocedure tegen Twitter vanwege illegale inhoud

In Duitsland start het ministerie van Justitie een boeteprocedure tegen Twitter. Het platform zou klachten over illegale inhoud onvoldoende afgehandeld hebben. Dat meldt de Duitse minister van Justitie Marco Buschmann op Twitter.

Volgens het ministerie zijn er ‘voldoende bewijzen dat Twitter de wettelijke verplichtingen om klachten over illegale inhoud te behandelen heeft geschonden’. Momenteel wordt gekeken of er sprake is van ‘systematische tekortkoming in de behandeling van klachten’. Als Twitter schuldig blijkt, kan het ministerie van Justitie boetes opleggen aan het mediaplatform.

De procedure komt er op grond van de Duitse netwerkhandhavingswet (NetzDG) die sinds 2018 van kracht is. Die wet verplicht socialenetwerksites om ‘illegale inhoud’ zoals haatspraak, nepnieuws en verkeerde info op hun platform te bestrijden. Concreet moet gerapporteerde inhoud binnen een wettelijke termijn van zeven dagen, of 24 uur voor overduidelijke illegale inhoud, behandeld worden.

Daar liep het de afgelopen vier maanden mis. Het ministerie stelt dat er herhaaldelijk illegale inhoud online verscheen. Het gaat om berichten met soortgelijke, lasterlijke meningsuitingen die allemaal naar dezelfde persoon gericht zijn. Wie die persoon is, meldt het ministerie niet. ‘Het internet is geen juridisch vacuüm. Platformen mogen niet zomaar accepteren dat hun diensten worden misbruikt om criminele content te verspreiden’, tweet Buschmann.

Das Bundesamt für Justiz hat ein Bußgeldverfahren gegen Twitter eingeleitet. Dem BfJ liegen hinreichend Anhaltspunkte dafür vor, dass Twitter gegen die gesetzliche Pflicht zum Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte verstoßen hat. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) April 4, 2023

Twitter zelf krijgt momenteel de kans om te reageren op de aantijgingen. Op basis daarvan kan het ministerie een verzoek voor een prejudiciële procedure indienen bij de rechtbank van Bonn. De NetzDG vereist immers een gerechtelijk oordeel over de onwettigheid van de inhoud. Indien dat oordeel de beschuldigingen bevestigt, kan het ministerie van Justitie effectief een boete opleggen aan Twitter. De maximale boete voor onlineplatformen is 50 miljoen euro onder de NetzDG.

Digital Service Act

Joris van Hoboken, rechtenprofessor aan de VUB, vertelt aan onze redactie dat Duitsland vooruitliep met die NetzDG-wet. Vanaf februari 2024 zal de gelijkaardige, maar ruimere Digital Service Act (DSA) van kracht zijn in de hele Europese Unie. Die wet wil een veilige digitale ruimte creëren voor gebruikers van digitale diensten. De focus ligt op bescherming van de grondrechten, lagere prijzen en minder blootstelling aan illegale inhoud. ‘De DSA is nog niet op nationaal niveau van toepassing. Bepaalde aspecten zullen gelijklopen met die van de NetzDG, maar in sommige gevallen zal de NetzDG van toepassing blijven’, verduidelijkt Van Hoboken.

Wellicht heeft die boeteprocedure vooral een signaalfunctie: ‘Duitsland wil de Europese Commissie erop wijzen dat ze platformen als Twitter in de gaten moeten houden’, zegt Van Hoboken. Hij voegt er nog aan toe dat de boetes onder de DSA fors kunnen oplopen en ze 6% van de wereldwijde omzet van het platform in kwestie bedragen. In extreme situaties kan de wet platformen ook verbieden om bepaalde diensten uit te oefenen, ‘maar daar zijn heel specifieke voorwaarden aan verbonden’.

Lees ook