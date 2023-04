De slag om het vogelnest: visarend maakt 250 duikvluchten om indringer te verjagen

Het broedseizoen is begonnen in het Nederlandse nationaal park Biesbosch en dat heeft spectaculaire beelden opgeleverd. Een Canadese gans was dinsdag op zoek naar een broedplaats en liet haar oog vallen op het nest van een visarend. Maar dat liet de roofvogel niet zomaar gebeuren.

De onvermoeibare visarend belaagde de indringer wel 250 keer met een duikvlucht. Na enkele uren gaf de Canadese gans het op en verliet ze het nest, maar niet voordat ze haar ei had verstopt. De visarend kon de strijd uiteindelijk winnen, maar hield er wel een vreemd ganzenei in zijn nest aan over.

Foto: Staatsbosbeheer

Foto: Staatsbosbeheer

