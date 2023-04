De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi (86) is opgenomen op de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in Milaan.

Silvio Berlusconi kreeg de voorbije jaren al meermaals met gezondheidsperikelen te maken en verbleef vorige week ook al in het ziekenhuis. In 2016 onderging hij een hartoperatie en in 2020 werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een corona-besmetting. Volgens Italiaanse media zou het nu om cardiovasculaire problemen gaan.

Lees ook