Op de laatste gemeenteraadszitting in Sint-Truiden stak raadslid Raymonde Spiritus (CD&V) tijdens een tussenkomst van oud-burgemeester Veerle Heeren haar middelvinger op. ‘Dat was naar iedereen gericht’, reageert Spiritus. ‘Er wordt te veel gepalaverd over zaken die kort en goed geregeld kunnen worden.’

CD&V-gemeenteraadslid Raymonde Spiritus staat erom bekend bij bijna elk agendapunt tussen te komen, wat steevast monkellachjes oplevert tijdens de gemeenteraadszittingen in Sint-Truiden. Spiritus – die zich van poetsvrouw tot schepen wist op te werken – zetelt geëngageerd als gemeenteraadslid en slaat geen maand over. Op beelden van de recente raadszitting is te zien hoe ze tijdens een tussenkomst van Veerle Heeren haar middelvinger opsteekt.

Of die middelvinger effectief naar partijgenoot Heeren gericht was? Volgens Spiritus zelf niet. Ook het gebaar alsof ze haar tong afbijt, was tot ‘niemand persoonlijk’ gericht. ‘Het was allemaal meer bedoeld op de situatie en dus naar iedereen’, zegt Spiritus. ‘Er wordt te veel gepalaverd over zaken die kort en goed geregeld kunnen worden. De laatste jaren is men elkaar hier aan het afbreken en ik had er even genoeg van. Je moet loyaal zijn ten opzichte van je collega’s, ook als de oppositie aan het woord is. Voor alle duidelijkheid: ik apprecieer Veerle.’

‘Geen ruzie’

Oud-burgemeester Veerle Heeren (CD&V) neemt zelf geen aanstoot aan de opgestoken middelvinger van haar collega. ‘Raymonde en ik hebben geen ruzie’, aldus Heeren. ‘Die middelvinger was niet op mij bedoeld.’ Ook burgemeester Kempeneers (CD&V) kan er best om lachen. ‘Dat is Raymonde nu eenmaal. Ze heeft het hart op de tong en drukt zich op een vrij expressieve manier uit. Het staat iedereen vrij zijn mening te uiten op de gemeenteraad. Er volgt dus zeker geen reprimande.’

