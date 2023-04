Sodexo brengt dienstencheques onder in apart, beursgenoteerd bedrijf

Sodexo heeft besloten zijn werkbeloningsdivisie in de loop van 2024 op eigen benen te laten verdergaan. Het kondigde woensdagmorgen aan dat het de activiteiten van maaltijd-, eco- en dienstencheques verhuist naar een nieuw beursgenoteerd bedrijf.

Het Franse Sodexo heeft momenteel twee activiteiten. De uitbating van bedrijfscatering is met grote voorsprong de kernactiviteit. Met een aandeel van slechts 4 procent in de omzet verzinkt de werkbeloning daarbij in het niet. Maar de uitgifte van allerhande werkbeloningscheques is bijzonder lucratief. Dat blijkt uit de halfjaarresultaten die ook werden bekendgemaakt. Het leverde bijna een kwart van de totale operationele winst van Sodexo op.

Sodexo moet nog enkele belangrijke knopen doorhakken over de verzelfstandiging van zijn werkbeloningsafdeling, bijvoorbeeld onder welke naam het verzelfstandigde bedrijf zal verdergaan. Sodexo verdwijnt mogelijk als merknaam uit het chequecircuit.

Het ziet er wel naar uit dat er een nauwe aandeelhoudersband zal blijven. De Franse hoofdaandeelhouder die voor 43 procent eigenaar is van Sodexo is van plan een rol te blijven spelen als controlerende aandeelhouder op lange termijn, maakte ceo Sophie Bellon bekend. Zij is een telg uit de familiale holding die Sodexo controleert.

Beleggers reageerden positief op het nieuws over de verzelfstandiging. De beurskoers van Sodexo stond woensdagmorgen meer dan 10 procent hoger dan bij het sluiten van de beurs van Parijs dinsdagavond.

