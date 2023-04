Donald Trump wordt niet stil van zijn historische status als eerste ex-president die strafrechtelijk vervolgd wordt. In een rechtszaal in Manhattan en een balzaal in Mar-a-Lago trapte hij een nieuw tijdperk van juridisch drama en politiek circus op gang.

‘Ik had nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren in Amerika’, zei Donald Trump gisterenavond. In een balzaal in zijn resort Mar-a-Lago sprak de ex-president en huidig presidentskandidaat zijn getrouwen toe ...