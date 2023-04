De bekerwedstrijd tussen Juventus en Inter Milaan is dinsdagavond helemaal ontspoord. Romelu Lukaku werd door de Juve-fans racistisch bejegend, maar werd zelf bestraft met een rode kaart.

Juventus was in de halve finale in het Italiaanse bekertornooi op voorsprong gekomen, maar Rode Duivel Romelu Lukaku zette in het slot van de wedstrijd een penalty om, waardoor Inter weer op 1-1 kwam. Tijdens de viering incasseerde Big Rom een gele kaart, omdat hij de thuisfans leek te provoceren. Het was voor Lukaku de tweede gele kaart van de avond en het werd dus rood.

Lukaku vierde zijn doelpunt net zoals hij dat ook al deed in de interland tegen Zweden:?met een soort militaire groet en een vinger op de mond. Maar dinsdagavond was het waarschijnlijk ook een reactie op de racistische gezangen die de Juventusfans naar zijn hoofd slingerden. Op beelden zijn er, naast verwensingen, ook duidelijke apengeluiden te horen.

Na de kaart voor Lukaku ontspoorde de topper volledig. Zelfs na het laatste fluitsignaal volgde nog een opstootje waarna ook Juventus-middenvelder Cuadrado en Inter-doelman Handanovic rood zagen.

‘Verkeerd begrepen’

Inter-trainer Simone Inzaghi nam het na afloop op voor Lukaku. ‘De scheidsrechter heeft hem verkeerd begrepen. Hij viert altijd zo. De discussies erna zijn daaruit voortgevloeid. Dat is niet fijn om te zien, maar hierdoor moeten we twee belangrijke spelers missen voor de return’, klinkt het.

Ook Roc Nation, het agentschap dat de belangen van de Rode Duivel behartigt, kwam met een statement over de gebeurtenissen. ‘De racistische uitlatingen van de Juventus-supporters aan het adres van Romelu zijn afschuwelijk en onacceptabel. Hij werd onderworpen aan vijandig en wansmakelijk racistisch gedrag. Hij vierde ook nu weer op dezelfde manier zoals bij eerdere doelpunten. Romelu verdient een verontschuldiging van Juventus’, staat in het statement, waarin ook gehoopt wordt op een tussenkomst van de Italiaanse voetbalbond.

Woensdag 26 april valt de beslissing over het ticket voor de finale in Milaan. Inter is de regerende bekerhouder. In de andere halve finale gaan Cremonese en Fiorentina woensdagavond de strijd aan in hun heenmatch.

