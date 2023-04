Bedenker van ‘Catan’, die bordspel bedacht omdat hij ongelukkig was als orthodontist, is overleden

Klaus Teuber gold als revolutionair in de bordspellenwereld. Zijn wereldwijde hit Catan leidde een heuse bordspelrenaissance in. Dit weekend overleed de Duitser op zeventigjarige leeftijd.

Mag ik twee erts? Dan krijg jij twee hout en een schaap.

In elke spellenkast staat wel een exemplaar van bordspelklassieker Catan. Miljoenen mensen wereldwijd hebben de zeshoekige tegels op de keukentafel uitgespreid, een eiland gevormd, dobbelstenen gerold, dorpen gebouwd en grondstoffen verhandeld.

Klaus Teuber, bedenker van Catan, is op 1 april overleden. Dat maakte uitgever Kosmos woensdag bekend. Hij woonde al jaren in Rossdorf, een dorpje tussen Frankfurt en Erfurt, van waaruit hij samen met zijn zoons in een familiebedrijf het Catan-imperium bestierde.

Spellen waren voor Teuber een uitvlucht uit een ongelukkig leven als orthodontist in Darmstadt, vertelde hij eens aan The New Yorker. Het eerste spel dat Teuber bedacht was Barbarossa, in 1988. Eén speler moest een figuur kleien, de anderen moesten raden wat het voorstelde.

Wereldwijde doorbraak

De grote doorbrak kwam in 1995 met Catan, dat aanvankelijk Kolonisten van Catan heette. Na eindeloos schaven en versimpelen, durfde een Duitse uitgever het aan om Teubers spel uit te geven. Catan won datzelfde jaar de Spiel des Jahres-prijs. In 1998 verkocht Catan al zo veel exemplaren, dat Teuber het aandurfde zijn baan op te geven.

In 1997 haalde spellenuitgever 999 Games Catan naar Nederland. Catan werd de eerste bordspellenhit voor het bedrijf. Na ruim twintig jaar is het nog steeds de meest verkochte titel, laat een woordvoerder van 999 Games weten. Wereldwijd zijn ruim 32 miljoen exemplaren verkocht.

Elke worp is spannend

In al zijn eenvoud ontketende Catan een revolutie in de bordspellenwereld. Vóór Catan dobbelde je om een pionnetje over een spelbord te bewegen. Denk: Ganzenbord, Monopoly, Mens-erger-je-niet. Catan maakte elke worp spannend. Als jouw dorp of stad aan een getal grenst, krijg jij elke keer dat het getal gerold wordt grondstoffen, óók in de beurt van een ander. En je kan op elk moment onderhandelingen openen.

Teuber was een van de eerste spellenbedenkers wiens naam als ontwerper op de doos terecht kwam. Wie Risk of Rummikub heeft bedacht weet niemand, maar Teubers naam reisde de wereld rond.

Catan veranderde door de jaren heen. Er kwamen uitbreidingen en nieuwe versies. Catan in de ruimte, Catan bij de Inca’s, Game of Thrones-Catan. Houten figuren werden plastic. Ergens in 2014 verloor het spel ‘Kolonisten van’ uit de titel. Maar in de doos vind je nog steeds dezelfde ingrediënten: negentien zeshoekige tegels, 95 grondstoffen en die verdomde struikrover.

