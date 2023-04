De afkoopwet wordt aangepast en Trump ziet arrestatie als ‘inmenging in de verkiezingen’: dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1. De verruimde minnelijke schikking, beter bekend als de afkoopwet, krijgt een make-over. De wet is altijd erg omstreden geweest. Minister van Justitie Van Quickenborne heeft een ontwerp klaar om de regeling strenger en transparanter te maken. Wie zijn vervolging wil afkopen, mag dat niet langer achter gesloten deuren doen.

2. ‘Ik heb nooit voor mogelijk gehouden dat zoiets in de VS kon gebeuren.’ Dat was dinsdagavond (lokale tijd) de reactie van Donald Trump op zijn arrestatie, enkele uren eerder in New York. De voormalig president en huidig presidentskandidaat sprak pers en supporters toe- in zijn woonplaats Mar-a-Lago. ‘De enige misdaad waar ik schuldig aan ben is het land te verdedigen tegen degenen die het kapot willen maken’, aldus Trump. De aanklachten tegen hem omschreef hij opnieuw als ‘inmenging in de verkiezingen’.