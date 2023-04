Door het zwijggeld aan een pornoster te verdoezelen, overtrad Donald Trump ook wetten op campagnevoering. Of dat zwaar genoeg weegt of niet, moet blijken maar Trump leek toch onder de indruk.

Het is gebeurd. Voor het eerst in de geschiedenis (of toch zeker sinds 1872, toen Ulysses S. Grant een boete moest betalen wegens racen met zijn koets) is een Amerikaans president of ex-president beschuldigd ...