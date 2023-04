Het Franse cosmeticaconcern L’Oréal heeft het van oorsprong Australische luxeverzorgingsmerk Aesop aan zijn portefeuille toe­gevoegd. L’Oréal neemt het voor 2,5 miljard dollar (2,3 miljard ­euro) over van het Braziliaanse Natura & Co., de moedergroep van onder meer The Body Shop en Avon. Dat maakten beide ­bedrijven in de nacht van maandag op dinsdag bekend.