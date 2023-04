‘Hoeveel glijbanen zijn er? En zijn er golven in het ­grote bad? En ga je dan kijken naar mij in het diepe?’ ­Dolenthousiast gillen ze de ene na de andere vraag. Morgen gaan we naar een subtropisch zwembad. De tickets zijn een laat verjaardagscadeau voor de dochter die onlangs leerde zwemmen en sindsdien op elke vrije dag zeurt om een ­bezoek aan het zwembad. Ik wijs haar telkens af met een smoesje. Ik zwem nochtans graag, niets fijner dan dat ­gevoel te zweven terwijl je door het water glijdt.