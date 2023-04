De Belgische ­redersfamilie Saverys is door de Noor John Fredriksen voor de eerste keer voorbijgestoken als grootste aandeelhouder van Euronav. Fredriksen heeft nu 26,5 procent van de rederij in handen. Dat blijkt uit data van de US Securities and Exchange Commission (SEC). De twee partijen proberen al enkele maanden meer invloed binnen het bedrijf te verwerven.