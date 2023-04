Frankrijk heeft nu rijkste man én vrouw

De rijkste man en de rijkste vrouw ter wereld zijn allebei van Franse bodem. Bernard ­Arnault (74), de topman van het luxeconcern LVMH, en Françoise Bettencourt Meyers (69), de erfgename van l’Oréal, prijken bovenaan op de lijsten die Forbes dinsdag heeft gepubliceerd.

Het Amerikaanse zakenmagazine houdt een ranglijst bij van de rijkste mensen ter wereld die dagelijks wordt geüpdatet en jaarlijks gepubliceerd in het blad. Dat doet het op basis van de inflatie en de beurskoersen.

Uit het overzicht blijkt dat de rijksten een klap voelden door de financiële crisis. ‘Bijna de helft van de miljardairs is armer dan een jaar geleden’, klinkt het.

In 2022 stond Arnault nog op de derde plaats van de Forbes-lijst, net na Jeff Bezos en Elon Musk. Maar in december kon de Franse mil­jardair hen beiden onttronen. ­Samen met zijn familie bezit hij nu het grootste fortuin ter wereld, ­geschat op zo’n 211 miljard dollar.

Toen Liliane Bettencourt in 2019 overleed, nam haar dochter en erfgename Françoise de titel van rijkste vrouw ter wereld over. Zij en haar familie beschikken over een wereldwijd fortuin van 80,5 miljard dollar.

‘Voor het eerst in de geschiedenis van het klassement zijn de rijkste man en vrouw van Frankrijk ook de rijkste man en vrouw van de wereld’, zegt Forbes France in een persbericht. (kde)