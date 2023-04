Vandaag start met veel zon, maar in het westen ook met wat hoge wolken. De zon kan de hele dag domineren, ’s avonds wordt het in het westen zwaarbewolkt. Neerslag wordt er niet verwacht. Na een koude start met grondvorst en op veel plaatsen vorst, klimt het kwik naar 11 of 12 graden. De wind is zwak en veranderlijk.