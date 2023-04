Roeselare op twee sets van Europese stunt tegen Modena

Roeselare heeft woensdagavond (live op Sporza vanaf 20.25 u.) thuis in de terugwedstrijd van de finale van de CEV Cup tegen de Italiaanse topploeg Modena nog twee sets nodig om zich te verzekeren van de eindzege. De West-Vlamingen wonnen vorige week in Italië de heenwedstrijd met 0-3. Dat leverde drie punten op, tegenover nul voor Modena. Als Roeselare twee sets wint en met 2-3 verliest, sprokkelen ze nog een punt en komt het totaal op vier, tegenover twee voor Modena.

Als de Italianen met 0-3 of 1-3 winnen, is er een gelijkspel en volgt er een golden set. In die beslissende set tot vijftien punten moet de winnaar minstens twee punten voorsprong tellen. Als Roeselare eenvoudigweg wint, haalt het uiteraard de beker binnen.

Voor de Belgische kampioen is het de vierde Europese finale. In 2002 won Roeselare al de CEV Cup, de tweede Europese beker, destijds Top Teams Cup genoemd.

