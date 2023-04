Vijf jaar na de zaak-Propere Handen blijft de Belgische scheidsrechterswereld waakzaam voor belangenvermenging. Een scheidsrechter uit 1A werd begin vorig seizoen tijdelijk aan de kant gezet omdat hij een commerciële brief had gestuurd naar een Belgische topclub.

‘Bedankt voor je snelle reactie op LinkedIn. Ik had je graag ons bedrijf even voorgesteld in een korte meeting.’

In het najaar van 2021 ontvangt een commerciële bediende van een Belgische profclub een ...