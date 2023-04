Stanford rapport: academische wereld steeds meer aan zijlijn in AI

De academische wereld moet de rol lossen bij de huidige versnelling rond artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een rapport van de universiteit van Stanford.

De Amerikaanse universiteit maakt jaarlijks de balans op van de ­AI-ontwikkeling. Het is vooral een bundeling van bestaande studies en statistieken, die samengevat wordt in tien trends. De eerste daarvan is de groeiende dominantie van de techbedrijven. Van de ­belangrijke nieuwe machine­learning modellen (een brede term die ook de grote taalmodellen ­omvat) waren er in 2022 maar drie afkomstig uit de academische ­wereld, in 2020 waren dat er nog tien. 32 modellen kwamen van techbedrijven.

En dat heeft uiteraard veel – zo niet alles – te maken met een andere trend: de stijgende kostprijs om de grootste modellen te trainen. Het uit 2019 daterende GPT-2 kostte naar schatting 60.000 dollar om te trainen. Bij het in 2022 gelanceerde PaLM van Google, was dat 8 miljoen dollar of 160 keer meer.

Nog een vaststelling uit het rapport: AI is nog altijd een mannenwereld. 79 procent van alle nieuwe doc­toraten in de AI wordt geschreven door een man.

Voor- en nadelen

Een andere interessante reeks ­cijfers gaat over attitudes tegenover AI in de hele wereld. Die ­komen uit een studie van Ipsos. De studie ging na of mensen het eens zijn met de stelling ‘Producten en diensten op basis van AI hebben meer voordelen dan nadelen’. In China is 78 procent van de bevolking die mening toegedaan – of dat vertellen ze toch aan de onder­zoekers van Ipsos. Het kan iets te maken hebben met de attitude van de Chinese overheid.

Maar overal elders in de wereld is de bevolking meer sceptisch – het meest van al in Europa. In Frankrijk gelooft maar 31 procent van de ondervraagden dat AI netto positief uitvalt en dat is meteen de laagste score. België scoort met 38 procent iets hoger. Wie gelijk heeft, de Chinezen of de Fransen, is ­natuurlijk een andere vraag. Hoe dan ook, die attitudes hangen ­samen met economische en politieke factoren (welke oorzaak zijn en welke gevolg, is weer wat anders). Europa beschikt amper over eigen grote AI-bedrijven, maar neemt wél wereldwijd het voortouw in het reguleren van deze technologie.

