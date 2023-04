Doek valt voor ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit

Virgin Orbit, van zakenman Richard Branson, kwam in de financiële problemen na een mislukte lancering.

Virgin Orbit, het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson, heeft in de Verenigde Staten het faillissement aangevraagd, nadat het er niet in is geslaagd om vers kapitaal te vinden om zijn activiteiten voort te kunnen zetten.

De onderneming, die specialiseert in de lancering van satellieten (en niet te verwarren is Bransons andere ruimtevaartbedrijf, Virgin Galactic) raakte in de problemen na een mislukte lancering van een ruimteraket ­begin dit jaar. Vorige week werd al bekendgemaakt dat het bedrijf de activiteiten moest staken en dat het merendeel van het personeel (750 mensen) ontslagen wordt.

Virgin Orbit probeerde in januari de eerste lancering van een ruimteraket met satellieten vanuit West-Europa, maar die missie mislukte. De raket werd gelanceerd vanaf een aangepaste Boeing 747 met de naam Cosmic Girl die was opgestegen in Zuidwest-Engeland. Boven de Atlantische Oceaan, op een hoogte van iets meer dan 10 kilometer, liet de Cosmic Girl een raket los, de Launcher­One. Maar het lukte niet om de raket met negen satellieten in een baan om de aarde te brengen, en de satellieten gingen verloren. Het vliegtuig Cosmic Girl keerde wel probleemloos terug naar het vliegveld in Cornwall. Sinds de mislukte poging had het bedrijf moeite om nieuwe middelen te aan te trekken.

Het faillissement komt er minder dan twee jaar nadat Virgin ­Orbit naar de beurs trok, waar het werd gewaardeerd op zo’n 3 miljard dollar. Met de zogenoemde chapter 11-procedure wordt nu gekeken naar een eventuele doorverkoop.

Lees ook