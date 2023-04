Veel vragen na fatale treinbotsing

In het Nederlandse Voorschoten, in de buurt van Leiden, zijn dinsdagochtend twee treinen op een spoorkraan van bouwbedrijf BAM gebotst. Een dubbeldekker van de Nederlandse Spoorwegen (NS) met daarin een vijftigtal reizigers ontspoorde en kwam in het naastgelegen weiland ­terecht. Een kraanman van BAM kwam om, zijn lichaam kon pas twaalf uur na het ongeval geborgen worden. Zo’n dertig mensen raakten gewond, van wie een ­aantal ernstig. Negentien mensen werden naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Dinsdagavond laat lagen nog drie mensen op intensive care. Hun ­toestand is ‘zeer ernstig, maar stabiel’. De NS-machinist ligt met botbreuken in het ziekenhuis. De ­machinist van de ­goederentrein kwam met de schrik vrij.

Foto: Kyrlian De Bot/reuters

Het ongeluk vond even voor 3.30 uur plaats, iets ten zuiden van het station van Voorschoten. Twee treinen, een goederentrein van railtransportbedrijf DB Cargo en een dubbeldekker van NS kwamen in botsing met een zogenoemde krol, een kraan op wielen die gebruikt wordt bij werkzaamheden aan het spoor. De goederentrein ­telde 26 wagons en vervoerde kalk. De ­locomotief raakte beschadigd. De NS-trein met daarin zo’n vijftig reizigers ontspoorde. Op het moment van het ongeluk waren geplande onderhoudswerkzaamheden aan de gang. Twee van de vier sporen waren daardoor afgesloten voor het treinverkeer, dat over de twee andere sporen werd ­geleid. De spoorkraan bevond zich op een spoor waarop niet gereden werd, zegt spoorwegbeheerder ­ProRail. Toch kwamen de treinen ermee in botsing. Welke van de twee treinen de kraan als eerste raakte, kon topman John Foppen niet zeggen. Ook is niet duidelijk of er op het moment van de aanrijding problemen waren met de kraan.

Bij de spoorbeheerder in Utrecht zijn er geen signalen binnengekomen waardoor het ongeluk voorkomen had kunnen worden, meldt een woordvoerder. Ook was er op het moment van het incident geen ­sprake van onderbezetting. Koning ­Willem-Alexander bezocht dinsdagochtend al de plaats van het ongeluk.

DS Video | Drone filmt ravage na treinramp in Voorschoten. Video: De Standaard

De Onderzoeksraad voor Veiligheid voert een technisch onderzoek naar het ­ongeluk. De politie en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek begonnen om te kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Tussen Den Haag en Leiden zal dagenlang geen treinverkeer mogelijk zijn.