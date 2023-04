Geen betere naam dan Schroothoop, een Brussels trio dat zijn instrumenten als een stel muzikale dadaïsten uit objets trouvés bij elkaar knutselt. Ook op hun tweede album doen Rik Staelens, Timo Vantyghem en ­Margo Maex wonderlijke dingen met houtresten, metaal­afval en gedumpt plastic. Het gerecycleerde goed is geen loze gimmick. Verwacht van de ‘junkjazz’ van Schroothoop geen zonevreemd instrumentarium van bij elkaar gezochte cimbaloms, gebricoleerde duimpiano’s en pvc-blazers. De toon van de composities is soms bezwerend dan wel bevreemdend, maar vooral exotisch. Je hoort echo’s uit de Afro-­Cubaanse jazz en de Arabische muziek, maar net zo goed verbastert Schroothoop elektronische sounds uit de dub en de ambient. Een klankenwereld die west met oost, noord en zuid verbindt, grenzeloos in haar creativiteit en bij uitstek grootstedelijk. Het geluid en de identiteit van de concrete jungle in één.