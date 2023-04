Julien Weverbergh was een van de meest flamboyante en toonaangevende uitgevers van Vlaanderen. Een kwarteeuw lang kleurde hij mee het Vlaamse literaire landschap.

In 1963 was er in het atheneum van Denderleeuw een jonge leraar Frans die druk gebruikmaakte van de stencilmachine van zijn school. Zo stuurde hij tien afleveringen de wereld in van het literaire tijdschrift ...