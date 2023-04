Sicilië krijgt nieuw maffiamuseum

In de Siciliaanse hoofdstad Palermo komt een museum over de strijd tegen de maffia.

Begin januari pakte de Italiaanse rijkswacht in Palermo nog de Siciliaanse gangster Matteo Messina Denaro op, die behoorde tot de machtige en gewelddadige Corleone-maffiaclan en die sinds 1993 op de vlucht was voor de ordediensten. Straks opent in de hoofdstad van Sicilië een nieuw museum dat de vele ‘verhalen en opofferingen’ van de strijd tegen de cosa nostra zal herdenken. Dat meldt The Art Newspaper.

Het museum is een initiatief van de antimaffiaorganisatie Fondazione Falcone en wordt gefinancierd met privégeld en overheidssubsidies. Met bruiklenen uit belangrijke Italiaanse musea, archiefbeelden, films, en ook met geluiden en geuren zullen bezoekers kennismaken met de geschiedenis van de cosa nostra en de strijd tegen de Siciliaanse maffia. ‘Het is een manier om een eerbetoon te brengen aan een stad die de moed had om zich te verzetten tegen criminele activiteiten’, zei curator Alessandro De Lisi aan The Art Newspaper.

Het museum bevindt zich in het Palazzo Jung in Palermo. De opening is gepland op 23 mei. Die dag is het precies dertig jaar geleden dat de Siciliaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone omkwam tijdens een bomaanslag door de maffia. Daarmee lijkt de cirkel rond, want de onlangs opgepakte Denaro werd onder meer voor zijn rol bij die aanslagen tegen Falcone en zijn collega Paolo Borsellino in 1992 bij verstek tot levenslang veroordeeld.

