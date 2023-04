Stromae moet opnieuw concerten annuleren: ‘Ik moet mijn limieten erkennen’

Stromae moet opnieuw een reeks concerten afzeggen wegens gezondheidsproblemen. ‘Ik deel dit nieuws met pijn in het hart, maar ik moet mijn limieten ook erkennen’, zegt hij.

Nadat hij eerder al zes concerten in Frankrijk had afgelast ‘wegens medische problemen’, annuleert Stromae nu alle optredens tot eind mei. Dat zijn er vijftien extra, waaronder de concerten in Amsterdam in de Ziggo Dome, net als die in de Wembley O2 Arena in Londen en de Max Schmeling Halle in Berlijn.

Tot voor kort bleef Stromae zelf stil rond de afgelastingen, maar nu deelt hij het nieuws zelf op zijn sociale media met een korte boodschap in het Frans en Engels. ‘Mijn huidige gezondheidstoestand laat me niet toe om jullie op dit moment te ontmoeten’, zegt Stromae. ‘Omringd door mijn familie moet ik tijd nemen om te herstellen voor ik weer kan optreden.’

Wie een ticket kocht, kan een terugbetaling aanvragen. Stromae hoopt dat hij binnenkort zijn Multitude-tour kan hervatten.

De eerstvolgende optredens die niet geannuleerd zijn, zijn die in Paleis 12 op 1, 2 en 3 juni. Stromae is ook headliner op donderdag 29 juni op Rock Werchter.

Paul Van Haver, de man achter Stromae, sukkelt al langer met zijn gezondheid. Tussen zijn laatste album Multitudes en voorganger Racine ­carrée zat negen jaar. Nadat hij langdurig ziek was geworden door bij­verschijnselen van het ­malaria­middel Lariam, kampte hij met een burn-out en angstaanvallen.

