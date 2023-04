Leonardo DiCaprio getuigt in proces van Fugees-rapper Pras Michel

De Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio getuigde afgelopen maandag in een proces over internationale witwaspraktijken en omkoping. De zaak draait rond Pras Michel, die in naam van de Maleisische zakenman Jho Low de Amerikaanse regering probeerde te beïnvloeden. DiCaprio zelf wordt niet beschuldigd van misdrijven.

Afgelopen maandag getuigde Leonardo DiCaprio in de federale rechtbank van Washington. Hij meende zich een ‘informeel gesprek’ met de Maleisische zakenman Jho Low te herinneren over diens plannen om meer dan 30 miljoen dollar te investeren in de herverkiezingscampagne van Obama in 2012. Volgens aanklagers is die investering onderdeel van een illegale buitenlandse beïnvloedingscampagne.

Pras Michel, bekend van hiphopgroep The Fugees, wordt aangeklaagd wegens zijn vermeende rol in die beïnvloedingscampagnes gericht op de regeringen van Obama en Donald Trump. Zo beweren de aanklagers dat hij achter de schermen de regering-Trump wou overtuigen om het onderzoek naar Low stop te zetten. Michel zelf ontkende alle beschuldigingen.

Pras Michel (l.) komt aan bij de rechtbank in Washington. Foto: reuters

Jho Low wordt ervan verdacht 4,5 miljard dollar verduisterd te hebben van een beleggingsfonds van de Maleisische overheid. Dat geld zou hij deels naar Michel overgemaakt hebben, die het moest gebruiken in de aanloop naar de presidentsverkiezingen om zo invloed te verwerven bij de Amerikaanse regering. Momenteel is Jho Low voortvluchtig en houdt hij vast aan zijn onschuld.

Feesten met de sterren

Dat DiCaprio in deze zaak opduikt, komt door zijn jarenlange vriendschap met Low. Die staat erom bekend prominente Hollywoodfiguren te betalen om met hem te feesten of met zijn privéjet mee te vliegen. Low steunde de liefdadigheidsstichting van de acteur en sponsorde The wolf of Wall Street, de Oscargenomineerde film met DiCaprio in de hoofdrol. Die filminvestering van 60 miljoen dollar gebeurde volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie met geld dat gestolen werd van het Maleisische beleggingsfonds. Sinds die vaststelling steunt de acteur het onderzoek van de Amerikaanse overheid. ‘Ik kreeg groen licht van mijn team en van de studio’s om de financiering van Low te aanvaarden’, getuigt DiCaprio.

Het grootste deel van zijn getuigenis ging over zijn relatie met Low. ‘Ik leerde hem in 2010 kennen op een feestje en zag hem als een soort wonderkind in de zakenwereld’, vertelt DiCaprio in de rechtbank. Michel kent hij sinds de jaren 90, toen hij The Fugees backstage ontmoette. Naast DiCaprio verklaarden meerdere getuigen dat ze door Michel benaderd waren om geld te versluizen voor de herverkiezingscampagne van Obama.

