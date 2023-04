Emir Kir pakt bevoegdheden af van drie PS-schepenen

Het schisma tussen de PS en het voormalige boegbeeld Emir Kir loopt almaar dieper. De burgemeester van Sint-Joost-ten-Node pakt de bevoegdheden af van drie schepenen van PS-signatuur.

Het zit er al langer bovenarms op in het college van Sint-Joost-ten-Node. Burgemeester Emir Kir gaat nu zo ver dat hij de bevoegdheden afpakt van drie schepenen. Die zijn alle drie niet toevallig van PS-signatuur. Philippe Boïketé verliest de domeinen Onderwijs en Wonen, terwijl Nezahat Namli niet langer bevoegd is voor kinderopvang. Urbanisme wordt afgenomen van Loubna Jabakh. De bevoegdheden worden overgedragen aan de andere schepenen. De beslissing werd bekrachtigd door het college, maar de drie getroffenen wijzen maar naar één man: Kir.

‘Sfeer van het einde van het bewind zoals in stervende dictaturen’, zo tweet Boïketé. ‘Zonder tussenkomst van de gemeenteraad ontslaat burgemeester Emir Kir drie socialistische schepenen van hun competenties.’

Logisch, vindt Kir, wanneer telefonisch gevraagd om een reactie. ‘Als schepenen voortdurend ons werk willen torpederen, is samenwerken niet langer mogelijk. Deze schepenen dagen niet meer op vergaderingen op en lanceren voortdurend persoonlijke aanvallen. Zo eisten ze het ontslag van de voorzitter van het OCMW, terwijl zelfs de oppositie daar niet om vroeg.’

Die voorzitter van het OCMW is Luc Frémal, medestander van Kir. Het degraderen van de drie PS-schepenen kadert in een bittere strijd in Sint-Joost tussen de PS en het voormalige boegbeeld.

Slaags

Kir werd drie jaar geleden uit de partij gegooid vanwege banden met extreemrechtse, ultranationalistische Turkse burgemeesters die gelieerd zijn aan de groep Grijze Wolven. Dat betekende de facto het opblazen van de Lijst van de Burgemeester (LB), die bestond uit PS en Vooruit. Bij de verkiezingen van 2018 haalde die LB nog een overtuigende 48 procent van de stemmen, met dank aan stemmenkanon Kir. Hij was in zijn eentje verantwoordelijk voor een kwart van de stemmen in de gemeente, waar de aanhang in de Turkse gemeenschap groot is.

Nadat Kir uit de partij werd gezet, ging het van kwaad naar erger. Vorige herfst nog raakten leden van de PS slaags bij een vergadering in Sint-Joost, toen enkele leden van de PS hardhandig de toegang werden ontzegd. Kir is geen lid meer van de partij, maar verschillende lokale mandatarissen van de PS, zoals Frémal, kozen wel zijn kant.

Kir neemt nu de drie PS-schepenen hun belangrijkste mandaten af, terwijl de Brusselse PS volop bezig is met het vormen van een nieuwe afdeling in Sint-Joost. De Brusselse PS uit zijn bezorgdheid bij monde van voorzitter Ahmed Laaouej. ‘De Brusselse PS herhaalt zijn steun aan de verkozenen die loyaal zijn aan de partij en die voortgaan in het belang van de inwoners.’

Gemuilkorfd

De drie schepenen laten via een mededeling weten dat ze hun werk blijven voortzetten. Ze noemen zichzelf nog steeds schepenen van Urbanisme, Kinderopvang en Wonen, ook al zijn die bevoegdheden hen ontnomen. Aan de Brusselse nieuwssite Bruzz zegt Boïketé dat ze ‘gemuilkord worden sinds Emir Kir uit de partij is gezet’. ‘Hij doet er al lang alles aan om ons het werk onmogelijk te maken, via een machtsgreep binnen de administratie.’

Kan het gemeentebestuur voort nu het openlijk ruzie is met de eerste, tweede en vijfde schepen? ‘We hebben ervoor gekozen om hen nog enkele kleinere bevoegdheden te laten, zodat ze hun goede inzet nu kunnen bewijzen’, zegt Kir. Dat moest ook wel, want het is onmogelijk om schepenen te ontslaan. ‘Maar het is duidelijk dat hun tegenwerking gestuurd wordt door de PS.’

