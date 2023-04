Dit zijn de vier grootste juridische problemen voor Trump

Tegen de ex-president en huidig presidentskandidaat Donald Trump lopen verschillende andere onderzoeken. Die wegen zwaarder dan de aanklacht rond zwijggeld voor Stormy Daniels, maar hebben nog niet het stadium bereikt van een aanklacht. Dit zijn de voor het juridische team van Trump de zwaarste dossiers

Stormy Daniels

Voormalig president Donald Trump werd aangeklaagd in de zaak rond de betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Die betaling, in de laatste dagen van de verkiezingscampagne van 2016, kan beschouwd worden als een illegale campagnegift. Bovendien kwam de afhandeling van de betaling in de boekhouding terecht onder een valse kostenpost.

De verwachting is dat aanklager Alvin Bragg beide vergrijpen zal combineren, in de hoop Trump veroordeeld te krijgen. De precieze lijst van aanklachten die 34 punten zou bevatten wordt dinsdag voorgelezen aan Trump, bij zijn voorgeleiding voor rechter Juan Merchan in Manhattan.

Dezelfde magistraat leidde de rechtszaak waarin de Trump Organization eerder dit jaar veroordeeld werd voor belastingfraude en andere misdrijven.

Brad Raffensperger werd door Trump onder druk gezet om ‘11.780 stemmen’ te vinden. Foto: ISOPIX

Georgia

De volgende aanklacht tegen Trump zou wel eens uit Georgia kunnen komen, waar Trump het verkiezingsresultaat probeerde te beïnvloeden. In Atlanta heeft de special grand jury die aanklager Fanni Willis moest adviseren over een eventuele aanklacht, haar werk afgerond.

Willis onderzocht de pogingen die Trump en zijn team in de staat Georgia deden om de verkiezingsuitslag te veranderen. Trump zette na het tellen van de stemmen onder meer de hoogste verkiezingsfunctionaris in de staat onder druk om ‘11.780 stemmen te vinden’ voor hem.

Ook in dit onderzoek kan er snel een aanklacht komen, die wellicht meer verstrekkende gevolgen kan hebben voor Trump.

Veel van de documenten die Trump opsloeg op zijn landgoed Mar-a-Lago waren uiterst geheim. Foto: AFP

Mar-A-Lago

Het ministerie van Justitie onderzoekt het meenemen en achterhouden van overheidsdocumenten uit het Witte Huis door Trump en zijn entourage. Veel van de documenten die Trump opsloeg op zijn landgoed Mar-a-Lago waren uiterst geheim.

Het onderzoek is in handen van bijzonder aanklager Jack Smith, die eerder oorlogsmisdaden vervolgde bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Trump sprak net voor de bestorming van het Capitool zijn aanhangers toe in Washington. Foto: AP

6 Januari

Een ander federaal onderzoek geleid door Smith gaat over Trumps rol bij de bestorming van het Capitool en zijn pogingen om het resultaat van de presidentsverkiezingen van 2020 om te keren.

