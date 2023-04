Vlaming moet dubbel zoveel de fiets nemen tegen 2040

Als het van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) afhangt, springen we tegen 2040 voor meer dan 30 procent van onze verplaatsingen op de fiets. ‘Zolang ambities niet concreet worden gemaakt, zullen moordstrookjes blijven bestaan’, zegt Wies Callens van de Fietsersbond.

‘Woorden als moordstrookjes, nietspaden en dodehoekongevallen moeten definitief uit het woordenboek verdwijnen.’ Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aangekondigd op de voorstelling van haar nieuwe ‘fietsambitie’. Met dat plan wil ze dat meer dan 30 procent van alle verplaatsingen in Vlaanderen tegen 2040 met de fiets gebeurt. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2020, waarin de Vlaming voor 14,9 procent van zijn verplaatsingen de fiets nam. Een belangrijk speerpunt van het fietsplan is dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar school moeten durven laten fietsen. Daarom schuift de minister de zogenaamde ‘kindnorm’ naar voren. ‘Dat betekent dat kinderen van acht jaar zich autonoom en veilig moeten kunnen verplaatsen naar hun school en hun hobby’s.’

Ook gemotoriseerd verkeer rond scholen zou tegen 2040 zo veel mogelijk aan banden gelegd worden, en algemeen moet de fietsinfrastructuur veiliger en beter. ‘De Vlaamse regering investeert dit jaar daarom al 300 miljoen euro in betere en veiligere fietsinfrastructuur’, zegt Peeters. Dat is driedubbel zoveel als vijf jaar geleden. Met de nieuwe fietsambitie hoopt de minister dat ook de volgende legislaturen die koers zullen verderzetten. ‘Concrete budgetten moeten natuurlijk opgenomen worden in een volgend regeerakkoord, maar dat de hele Vlaamse regering dit fietsplan goedkeurde, is volgens mij een duidelijk signaal.’ Verder benadrukt de minister dat een mentaliteitswijziging nodig is. ‘Alle weggebruikers, van fietsers op speedpedelecs tot automobilisten, moeten rekening houden met elkaar.’

Geen tussentijdse doelstellingen

‘Het nieuwe fietsbeleidsplan stelt hoge ambities en dat is een goede zaak’, vindt mobiliteitsexpert Kris Peeters (Hogeschool PXL). ‘Vooral het feit dat de minister de kindnorm aanhaalt en zegt dat we de financiële inspanningen moeten aanhouden, is positief.’ Maar Peeters stelt zich de vraag in welke mate de ambities zullen worden omgezet naar de praktijk. ‘Het plan stelt geen enkele tussentijdse doelstelling. Als de minister tegen volgend jaar geen enkele vooruitgang heeft geboekt, zal ze dus kunnen zeggen: “Het is maar voor 2040.” Dat boezemt weinig vertrouwen in.’

Foto: Patrick Hattori

Ook Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond, is ontgoocheld in de tijdlijn van het plan. ‘Tegen de voorstellen op zich kun je niets hebben, integendeel. Denk bijvoorbeeld aan de kindnorm. Dat is iets waar de Fietsersbond al langer vragende partij voor is. Alleen ligt de tijdlijn van de fietsambitie op 2040, wat wil zeggen dat kinderen die vandaag geboren worden dan al zeventien zijn. Dat is heel spijtig, want de samenleving heeft die noden vandaag ook al. Die lijn valt trouwens door te trekken naar alle plannen. Zolang ambities niet concreet worden gemaakt, zullen moordstrookjes blijven bestaan. Ook de ambitie om tegen 2040 nul dodelijke verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers te hebben, wordt op die manier moeilijk.’

Zowel Callens als Peeters betreurt bovendien dat de minister niet in gesprek ging met het middenveld bij het opstellen van de fietsambitie. ‘Dat je een lobbyorganisatie als de Fietsersbond niet betrekt, kan ik nog ergens begrijpen’, zegt Callens. ‘Maar dat je aan de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid, het kenniscentrum Fietsberaad, het eigen Agentschap Wegen en Verkeer, en de provincies en steden voorbijgaat, is onbegrijpelijk.’

