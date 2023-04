Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Lesje boerenstiel

In het stikstofdossier zette Zuhal Demir als Vlaams minister van Omgeving zich scherp op ter bescherming van de kwetsbare natuur. Ook haar houding inzake Pfos, bebossing en water (Blue Deal) leverde haar het etiket van ‘Groene Hulk’ op. Maar hoe groen is Zuhal Demir echt? In een opiniestuk in De Tijdschrijft ze dat het stikstofprobleem een gevolg is van ‘politici die niet stilstonden bij de juridische en andere gevolgen van beslissingen die ze vaak kritiekloos mee namen’. Daarom waarschuwt ze nu voor de juridische gevolgen van klimaatmaatregelen die worden voorgesteld door Europees commissaris Frans Timmermans. ‘Het doet me denken aan de eeuwenoude boerenspreuk,’ zegt Demir, ‘wie altijd met de kudde meegaat, zal regelmatig door de stront van een ander lopen.’

Qua mestactieplan kan dat tellen.

Lesje mythologie

Liever dan ‘Groene Hulk’ ziet Zuhal Demir zich als een Griekse god. Met name Prometheus ziet ze wel zitten. Voor de lezers van De Tijd die minder vertrouwd zijn met de antieke mythologie vertelt ze graag nog eens over de broers Epimetheus en Prometheus. ‘Epimetheus betekent zoveel als “hij die eerst doet en dan denkt”. Prometheus is “hij die eerst denkt en dan doet”.’

‘Ik wil voor de mensen Prometheus zijn’, zegt ze. ‘Ik weet dat het met Prometheus niet zo goed is afgelopen. Maar in de politiek neem je zelf je risico’s. Je besteedt ze niet uit.’

Prometheus doet dan weer denken aan een eeuwenoude bijbelspreuk: hoogmoed komt voor de val.

Lesje statistiek

Jong Groen moest door het stof omwille van een tweet over te oude witte mensen in de partij. Laat het aan een witte man van zestig om hen daar alsnog enig ongevraagd advies over te verlenen. De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) kon het immers niet nalaten om alsnog een snelcursus te geven op Twitter. ‘Wat we Jong Groen vooral kunnen verwijten, is dat ze niet hebben opgelet tijdens de lessen statistiek. Peilingen zijn waardeloos! Of beter, ze worden op een waardeloze wijze gebruikt door vele journalisten, opiniemakers en politicologen. Enig nut: kranten volschrijven!’

Bij deze, graag gedaan.