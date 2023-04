Nieuw James Bond-verhaal naar aanleiding van de kroning van koning Charles

Auteur Charlie Higson werkt aan een nieuw James Bond-boek. On His Majesty’s secret service zal verschijnen op 4 mei, vlak voor de kroning van koning Charles.

Uitgeverij Ian Fleming Publications, dat de vorige boeken over James Bond uitbracht, heeft Charlie Higson gevraagd een nieuw Bond-verhaal te schrijven naar aanleiding van de kroning van koning Charles. Higson raakte bekend als auteur van de kinderboekenreeks Young Bond, over het leven van de jonge James Bond.

Het nieuwe boek, On His Majesty’s secret service, brengt Bond naar het heden. Hij wordt op twee dagen voor de plechtige kroning van koning Charles ingeschakeld om de duistere plannen van de excentrieke Athelstan of Wessex te verhinderen. Die laatste wil de kroning dwarsbomen en het Verenigd Koninkrijk een lesje leren.

Liefdadigheid

Het boek zal verschijnen op 4 mei 2023, vlak voor de kroning op 6 mei, en 60 jaar na de verschijning van het boek On Her Majesty’s secret service dat in 1963 verscheen en dat later ook werd verfilmd. In dat verhaal gaat Bond de strijd aan met zijn aartsrivaal en misdadiger Ernst Stavro Blofeld.

De opbrengsten van On His Majesty’s secret service gaan integraal naar de onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie National Literacy Trust. In samenwerking met scholen en gemeenschappen zetten zij zich binnen het VK in voor de geletterdheid van kansarme kinderen.

Lees ook