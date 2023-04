Politie valt binnen in kantoren Europese Volkspartij

De Belgische en de Duitse politie zijn dinsdag binnengevallen in de kantoren van de Europese Volkspartij (EVP) in de Brusselse Rue du Commerce. Dat bevestigt de EVP zelf in een persbericht. De actie zou volgens de EVP gelinkt zijn aan een lopend onderzoek in de Duitse deelstaat Thüringen.

De EVP, waartoe ook CD&V behoort, werkt mee met het onderzoek, maar wil zelf geen verder commentaar kwijt over de inhoud ervan. Dat draait naar alle waarschijnlijkheid om Mario Voigt. Tegen die plaatselijke topman van de Duitse partij CDU, ook lid van de EVP, loopt in deelstaat Thüringen een onderzoek wegens corruptie bij commerciële transacties. In september 2022 werd zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven.

De speurders zouden willen uitmaken hoe lang Voigt voor de EVP gewerkt heeft en hoeveel geld hij in die periode zou opgestreken hebben.