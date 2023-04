’s Middags uitgebreid tafelen om zakelijke deals te beklinken? De zakenwereld lust er steeds minder pap van. Te ongezond, te tijdrovend, te duur. ‘Een kop koffie gaan drinken is zoveel efficiënter.’

Wanneer we sommelier Yanick ­Dehandschutter aan de lijn krijgen, heeft hij net een tafel met vier zakenlui uitgewuifd in restaurant Sir Kwinten in Lennik. ‘Van de veertig couverts in onze zaak is ’s middags ...