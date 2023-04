Alejandro Valverde maakt comeback, als gravelrijder

Alejandro Valverde zette eind 2022 een punt achter een indrukwekkende wielercarrière van ruim twee decennia, maar binnenkort maakt hij al een comeback als gravelrijder. De 42-jarige Spanjaard gaat deel uitmaken van het nieuwe gravelteam van Movistar.

Op zondag 23 april zal Valverde bij zijn debuut aan de start staan van La Indomable, een gravelwedstrijd in Almeria (Spanje). Zes dagen later rijdt de ex-wereldkampioen mee in The Traka, een competitie in het Spaanse Girona.

Abarca Sports, de bedrijfsstructuur achter het Spaanse wielerteam, wil op de trein van het gravelrijden springen. Naast Valverde maken ook Ivan Garcia Cortina, Hayley Simmonds en Ana Dillana deel uit van het Movistar Team Gravel Squad.

Gravel is een discipline in het wielrennen die steeds meer aan belang wint. Vorig jaar vond in oktober voor het eerst een wereldkampioenschap plaats. Gianni Vermeersch pakte in het Italiaanse Veneto de allereerste regenboogtrui, voor de Italiaan Daniel Oss en de Nederlander Mathieu van der Poel. Greg Van Avermaet viel net naast het podium.

Lees ook