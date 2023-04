Warner Bros. Discovery werkt aan deal voor nieuwe Harry Potter-tv-serie

Warner Bros. Discovery heeft plannen om een nieuwe Harry Potter-serie produceren. Elk seizoen zou het verhaal vertellen van een van de zeven originele boeken van J.K. Rowling. De geruchten over die plannen komen er naar aanleiding van de nieuwe strategie die het platform volgende week bekendmaakt.

Bij Warner Bros. Discovery zijn momenteel gesprekken aan de gang over een nieuwe Harry Potter-tv-serie. Dat melden twee anonieme bronnen die nauw betrokken zijn bij het project. Elk seizoen zou zich focussen op een van de succesvolle boeken van J.K. Rowling. De gesprekken met Rowling zelf zitten voorlopig nog niet in de hoogste versnelling. Er kwam ook nog geen officiële reactie van Warner Bros. Discovery.

Rowling zou binnen het project een creatieve rol spelen en zal dus geen leidinggevende functie aannemen. Ze zou ingezet worden bij het schrijven van de scripts, zodat de verhaallijn nauw aansluit bij de originele verhalen. Het gaat dus niet om spin-offs zoals de Fantastic beasts-films die er in 2016, 2018 en 2022 kwamen.

Fusie

De geruchten komen er niet zomaar. Op 12 april wil Warner Bros. Discovery zijn nieuwe strategie voorstellen aan investeerders en aan het brede publiek. Daarbij zal het bedrijf een preview geven van de fusie tussen hun entertainment streamingdiensten HBO Max en Discovery+. Het is nog wachten op de naam van die dienst. Daarnaast zal gecommuniceerd worden over de content die de kijkers zullen krijgen. Met de nieuwe strategie wil Warner Bros. Discovery content brengen die gebaseerd is op verhalen en personages die bij het publiek bekend zijn en men wil focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

De nieuwe serie zou een vervolg zijn op het bewezen succes van de boeken en de films. Volgens Box Office Mojo genereerden de acht films om en bij de 7,7 biljoen dollar. Attracties in themaparken, de Fantastic beasts-spin-off en de videogame Hogwarts legacy benadrukten dat succes al eerder.

