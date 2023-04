De politie controleerde vorig jaar, volgens de officiële cijfers, minder op alcohol, drugs en snelheid in het verkeer dan in 2019. Terwijl de regering van een hogere pakkans een prioriteit heeft gemaakt. ‘We varen blind.’

Alle statistieken wijzen erop dat drugs in het verkeer aan een opmars bezig zijn. In de eerste helft van vorig jaar gebeurden in Vlaanderen dubbel zoveel ongevallen onder invloed van drugs als in dezelfde ...