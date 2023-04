Herkeuring door erkende garagist en kleine herstellingen kunnen wachten: dit verandert aan autokeuring

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is de malaise bij de keuringscentra beu. Ze wil vanaf volgend jaar onder meer erkende garagisten inschakelen voor de herkeuring van personenwagens.

De extreem lange wachtrijen aan de autokeuringsstations zijn nog steeds niet van de baan. Omdat de keuringsinstellingen er niet in slagen om concrete verbeterpunten uit te werken om de klanttevredenheid te verhogen, kondigt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) zelf hervormingen aan. ‘De essentie is en blijft: mensen moeten hun wagen snel en op een klantvriendelijke manier kunnen laten keuren, en dat is op dit moment onvoldoende het geval’, zegt Peeters in het persbericht.

Peeters mikt tegen 2024 op enkele grote hervormingen in de sector:

1. Meer tijd om kleine defecten te verhelpen

Voor gebreken die geen effect hebben op de verkeersveiligheid, zal geen herkeuring binnen de 15 dagen meer nodig zijn. U mag wachten tot de volgende periodieke keuring. ‘We benadrukken dat het gaat om defecten die geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, zoals een defecte sensor, loszittend spatbord of een foutmelding van de boordcomputer’, zegt Kim Vandenbroucke, de woordvoerder van Peeters.

2. Erkende garagisten worden ingeschakeld voor de herkeuring van personenwagens

Als uw auto afgekeurd wordt, moet u volgend jaar niet meer opnieuw naar een van de 43 erkende keuringscentra. Peeters wil de markt in 2024 opengooien, waardoor het mogelijk moet worden om de herkeuring te laten plaatsvinden bij een erkende garagist. Dat betekent ook dat de herstelling en herkeuring op dezelfde plek kunnen gebeuren. ‘Zo kunnen mensen terecht bij hun vertrouwde garagis’, klinkt het.

3. Keuring op verplaatsing mogelijk voor personenwagens

Voorlopig zouden alleen bedrijfsvoertuigen op verplaatsing gekeurd kunnen worden. Bussen en vrachtwagens worden al langer op verplaatsing gekeurd, om voertuigkilometers uit te sparen. Vorig jaar werden bijna 23.000 keuringen op verplaatsing uitgevoerd.

4. Callcenter en meer inspecties

Naast de grote hervormingen, heeft Peeters actiepunten op korte termijn voorbereid. Er komt een gemeenschappelijk callcenter over de keuringsinstellingen heen, want volgens woordvoerder Vandenbroucke zijn er op dit moment nog veel klachten over het gebrek daaraan. Daarnaast moeten de keuringsinstellingen uniformer werken, zodat hun doelstellingen gelijklopen. ‘Zo weet de klant wat die kan verwachten.’

Lees ook