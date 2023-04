Een failliet ruimtebedrijf en een treinramp: dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1. Dode en zwaargewonden bij treinramp in Nederland

In het Nederlandse Voorschoten, tussen Leiden en Den Haag, zijn maandagnacht een passagierstrein én een goederentrein gebotst tegen een bouwkraan op het spoor. Door de botsing ontspoorde de passagierstrein. Negentien gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, één persoon heeft het ongeluk niet overleefd.

2. Open VLD blokkeert Demirs knip in groenestroomcertificaten

Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) weigert de knip in de groenestroomcertificaten goed te keuren, omdat die ‘de verkeerde bedrijven treft en rechtsonzekerheid veroorzaakt’. Dat zegt Somers dinsdag in De Tijd. Zonder zijn fiat kan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) haar trofee niet binnenhalen.

3. Doek valt voor ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit

Virgin Orbit, het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson, heeft het faillissement aangevraagd. Het is het bedrijf niet gelukt om geld te vinden om de activiteiten voort te kunnen zetten. De onderneming raakte in de financiële problemen na een mislukte lancering van een ruimteraket begin dit jaar. Vorige week werd al bekend dat het bedrijf zijn activiteiten staakt en dat het overgrote deel van het personeel ontslagen wordt. Bij het bedrijf, gevestigd in het Californische Long Beach, werkten 750 mensen.

4. Benzineprijs stijgt naar hoogste niveau in maanden

Benzine en diesel worden woensdag beduidend duurder. Vooral wie benzine tankt, zal dat voelen. De prijs stijgt naar het hoogste niveau sinds november vorig jaar. De maximumprijs voor benzine 95 (E10) stijgt 6,1 cent tot 1,845 euro per liter, meldt de federale overheidsdienst Economie. Voor benzine 98 (E5) komt er 6,9 cent bij, en bedraagt de maximumprijs vanaf woensdag 2,0060 euro per liter. Ook diesel (B7) wordt duurder. De maximumprijs stijgt 3,6 cent tot 1,8290 euro per liter. Dat is het duurst sinds begin februari.