Fluorkoolwaterstoffen zitten in airco’s en warmtepompen en leken ooit een goed alternatief voor hun ozonvretende voorgangers, de cfk’s. Maar het zijn krachtige broeikasgassen en dus niet langer gewenst door Europa.

Een team van onderzoekers heeft opnieuw meer chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) gemeten in de atmosfeer, schreven ze maandag in het vakblad Nature Geoscience. Dat is geen goed nieuws, want die koelgassen ...