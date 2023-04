Nog geen energiepremie gekregen? Kruis dan 18 april aan in je agenda

De energiepremie voor elektriciteit en/of gas, waarmee de federale overheid de bittere pil van de energiecrisis hielp verzachten, zal ons land uiteindelijk 2,2 miljard euro hebben gekost. Op 1 april zou al wie recht heeft op ‘het tweede basispakket energie’ die automatisch ontvangen moeten hebben. Maar wat als je nog niets gekregen hebt?

Even terug in de tijd: toen de energiecrisis vorig jaar volop woedde, zette de federale overheid het licht op groen voor het zogeheten ‘basispakket energie’. Na een eerste pakket (voor november en december) volgde een tweede pakket voor de eerste drie maanden van dit jaar. Die premie gaf burgers vijf maanden lang een korting op hun gas- en elektriciteitsfactuur van respectievelijk 135 euro en 61 euro per maand. Samen goed voor 980 euro per gezin, uitgekeerd via de leveranciers.

Volgens Febeg, de federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, verdeelden haar leden ongeveer 844 miljoen euro voor het ‘eerste basispakket’ en nog eens 1,4 miljard euro voor het ‘tweede basispakket’. Een flink bedrag, al zeker in het licht van de veelbesproken studie van UGent-economen, waaruit bleek dat voor bijna de helft van de gezinnen de factuur in 2022 zelfs de helft lager lag dan in 2021. Met dank aan de gulle tussenkomsten van de overheid.

‘Ruim 85 procent van de klanten – er zijn voor elektriciteit en gas respectievelijk 5,2 miljoen en 3,2 miljoen residentiële leveringspunten – kreeg de premie automatisch via de leveranciers, ondanks de technische complexiteit en de operationele problemen die ze in een mum van tijd moesten oplossen’, zegt Marc Van den Bosch, general manager van Febeg. Voor de betaling van het eerste basispakket was de deadline 18 januari, voor het tweede pakket 1 april.

Zag je de premie niet van je voorschotfactuur of afrekening afgaan of kreeg je niets op je rekening gestort, dan moet je 18 april aankruisen in je agenda. ‘Dat is de deadline voor de betaling als je factuur lager is dan de premie’, zegt Lien Meurisse, woordvoerder van de FOD Economie.

Heb je dan nog altijd niets ontvangen, terwijl je ervan overtuigd bent dat je er wel degelijk voor in aanmerking komt, dan zit je wellicht in een situatie waarin de premie niet automatisch kon worden betaald, bijvoorbeeld omdat jouw energiecontract op een andere naam staat. ‘In dat geval kun je vanaf 23 april tot 31 juli een aanvraag indienen bij de FOD Economie.’ Wie de eerste premie nog niet ontvangen zou hebben, kan die via dezelfde weg trouwens nog aanvragen vóór 30 april.

