Meerdere zwaargewonden bij treinbotsing in Nederland

In de nacht van maandag op dinsdag is in Voorschoten, ten noorden van Den Haag in Nederland, een passagierstrein gebotst met materieel op het spoor. De passagierstrein ontspoorde gedeeltelijk, zo is te zien op sociale media.

Er zouden meerdere zwaargewonden zijn, bericht persbureau ANP op basis van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur. Door de botsing is het voorste deel van de trein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor en in het achterste gedeelte van de trein is volgens een NS-woordvoerder brand uitgebroken.

De hulpdiensten zijn bezig om gewonde personen uit de trein te halen. Bij de botsing zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

In de passagierstrein zaten ongeveer 50 mensen.