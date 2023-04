Jodie Comer en Paul Mescal winnen Britse theaterprijs

Acteurs Jodie ­Comer (30) en Paul Mescal (27) werden bekroond tot Beste ­Actrice en Beste Acteur op de Olivier Awards, de Britse theaterprijzen. Comer, bekend van haar televisierol in Killing Eve, maakte haar podiumdebuut in Prima Facie. Ze speelt er een advocate die de verdediging in verkrachtingszaken op zich neemt, tot ze zelf aan­gerand wordt op het werk. Acteur Paul Mescal stond al vaker op de planken, maar als Stanley ­Kowalski in A streetcar named desire verblufte hij de critici. Marlon Brando zette de rol neer in een klassieke verfilming uit 1951, maar op het podium zou Mescal een eigen draai geven aan de ruwe brok testosteron. De rol was een droom van de Ierse acteur. Op de toneelschool had een leerkracht hem geweigerd ‘omdat hij er nog niet klaar voor was’. (mdm)