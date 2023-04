Het Californische Tulare-meer was ooit het grootste zoetwatergebied ten westen van de Mississippi-rivier. In het midden van de 20ste eeuw damden over­heden het meer in, waarna men het water afleidde zodat de landbouw kon floreren. Daardoor veranderde het meer in een ­dorre, uitgestrekte vlakte. Maar sinds drie weken is het Tulare-meer opnieuw boven water gekomen door de stormen die de VS de laatste tijd teisterden.