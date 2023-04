Fiscus claimt 39,4 miljoen van KRC Genk

Een geschil uit 2018 tussen de vzw KRC Genk en de FOD Financiën weegt op de boekhouding van de club. Zolang er geen beslissing is, loopt de vordering van de fiscus op: naast de initiële aanslagen van in totaal 26,3 miljoen wordt er voor elk seizoen bovenop een verhoging van 50 procent geëist, in totaal 13,1 miljoen extra. Het totale bedrag moet de club opnemen in zijn jaarrekening, nu dus 39,4 miljoen euro.

De grond van de zaak is dat KRC Genk als vzw valt onder de rechtspersonenbelasting. Het betaalt zo alleen een patrimoniumtaks op zijn eigendommen en een roerende voorheffing op de tv-gelden. Volgens de taxateurs van Financiën zou Genk echter onder de vennootschapsbelasting moeten vallen omdat het winst maakt op de verkoop van spelers. Dat wordt principieel betwist door de club. Voor KRC Genk passen de transferactiviteiten in het doel van de vzw: de bevordering van de voetbalsport. Bovendien zijn ze noodzakelijk om het structureel operationeel verlies van een voetbalclub te compenseren. Het eigen vermogen dat de club door de jaren heeft opgebouwd, komt immers overeen met de extra inkomsten, die – hoofdzakelijk in Europa – via sportieve prestaties werden vergaard.

Bij Genk willen ze geen verdere toelichting geven over de zaak omdat de procedure nog loopt, maar het bestuur heeft vertrouwen in de goede afloop.

