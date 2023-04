Aanbieders en gebruikers torpederen de deelsteps

Zowel de aanbieders als de gebruikers brengen de deelsteps in diskrediet. Een verbod is makkelijkste maar misschien niet de beste oplossing

Bart Brinckman

Parijs maakt weldra korte metten met de deelsteps. In een referendum toonde een stalinistische meerderheid van de inwoners zich enthousiast over een verbod, al viel de representativiteit tegen. Voor burgemeester Anne Hidalgo, die niet bepaald een ­autovriendelijk beleid voert, vormt dat geen beletsel.

Op papier lijken de deelsteps een briljant systeem. De combinatie van vrijheid en spel maken ze uiterst aantrekkelijk voor het afleggen van de last mile naar de bestemming. Voor steden die kreunen onder overmatig autoverbruik zijn ze een perfecte vorm van micromobiliteit. Het gebruik is laagdrempelig en op het eerste gezicht niet duur, al is dat laatste zeker voor discussie vatbaar.

Twee factoren veroorzaken een vervelende realitycheck. De nietsontziende concurrentie genereerde een overaanbod aan steps. Het zakenmodel teert op schaalgrootte, ­aangezwengeld door forse en hippe kapitaalrondes om de aanloopverliezen te dekken. Het kwam eropaan zo snel zo veel mogelijk territorium te veroveren, wat het ook kostte. Bij de gebruikers overheerst de anarchie. Om het even waar rijden ze, soms met onaangepaste snelheid. Om het even waar laten ze steps achter. Daar komen talloze ongelukken van.

De autoriteiten grepen in. Ze beperkten het aanbod door aanbieders en deelsteps te verminderen. Gps-technologie duidt dropzones, no-gozones en slow speed­zones aan. Vorig jaar kwam daar in België een verkeersreglement bovenop, waarbij snelheid en leeftijd worden gelimiteerd en het rijden op voetpaden en het meenemen van passagiers uitdrukkelijk worden verboden, allemaal heel evident.

Het helpt onvoldoende. Van een handhavingsbeleid is alweer geen sprake, de gebruikers doen nog altijd wat ze ­gewend zijn te doen. De aanbieders proberen tevergeefs hun zakenmodel te redden door hun klanten op te voeden. Maar in Parijs geloven ze er niet meer in, andere steden lieten het deelsysteem nooit toe. Ondertussen kan een eigenaar met zijn eigen e-step nog steeds de baan op. Maar die draagt alvast meer zorg voor zijn/haar vervoermiddel.

Toch lijkt het erop dat een totaalverbod het kind met het badwater weggooit. De deelsteps hebben in een mum van tijd een markt aangeboord en blijven efficiënt. Ongetwijfeld zal het aanbod de komende jaren verminderen, soms lopen de verliezen te hoog op. Daarom hebben vooral de gebruikers het lot van hun favoriete voertuig in handen. Ze moeten de spelfactor intomen en zich schikken naar de ­regels. Verplichte parkeerplaatsen worden onvermijdelijk.

Lees ook