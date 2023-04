Vliegtuiglawaai zadelt de omwonenden van de luchthaven in Zaventem jaarlijks op met 1 miljard euro aan gezondheidsschade, zo heeft een nieuwe studie becijferd. Hoe kijken de buren er zelf naar? ‘Onze buurvrouw verhuist, ze werd ziek van het lawaai.’

In Perk hebben ze vandaag geluk. De wind staat goed en de talloze vliegtuigen boven de deelgemeente van Steenokkerzeel stijgen op in plaats van te landen. Ze zitten dan al snel een kilometer in de lucht ...