De recente stormen in de VS deden een gedraineerd meer opnieuw aan de oppervlakte komen. Het water neemt opnieuw haar plaats in, met grote gevolgen voor de lokale landbouwers.

Het Californische Tulare-meer was ooit het grootste zoetwatergebied ten westen van de Mississippi-rivier. In het midden van de 20ste eeuw damden overheden het meer in, waarna men het water afleidde zodat ...