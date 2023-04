Uitgeverij Mediahuis neemt de Nederlandse radiozender Veronica over. Dat is de omroep die in 1960 begonnen is als commerciële zeezender, en sinds 1976 een legale status heeft binnen het Nederlandse omroepbestel. De zender maakte destijds furore met de slagzin ‘Je bent jong en je wilt wat’.

De verkoper is de mediagroep Talpa van John de Mol. Talpa heeft nu vier zenders met een FM-frequentie. Maar bij de komende veiling van die frequenties, in september, worden slechts drie zenders per bieder ...