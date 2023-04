Vincent Van Quickenborne is de redder van Blankenberge

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Huwelijksbootje

Een scoop: Nadia Naji, covoorzitter van Groen, is het voorbije weekend getrouwd. Dat gebeurde met de nodige discretie: zelfs binnen de partij waren niet alle kopstukken op de hoogte. Wie de gelukkige is, blijft voorlopig privé. Maar de redactie kwam wel te weten dat het huwelijk zaterdag werd voltrokken in het kasteel van Karreveld, de stemmige plek waar de gemeente Sint-Jans-Molenbeek huwelijken inzegent.

De 31-jarige Naji werd geboren in Brussel, groeide op in Beersel en woont sinds enige tijd in Sint-Jans-Molenbeek. Op dit moment bevindt ze zich op huwelijksreis in Denemarken, waarna de honeymoon verder noordwaarts trekt richting Zweden en Noorwegen. Een terugkeer uit het Hoge Noorden wordt pas verwacht na de paasvakantie.

Reddingssloep

Who you gonna call? Vincent Van Quickenborne is niet vies van een staaltje methodacting. Na een passage in de gevangenis voor een tv-programma, koos de minister van Noordzee ditmaal het ruime sop: hij voer mee als redder op zee met de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR). Hij kreeg een reddingspak aan en kon meteen de redding van een drenkeling meemaken. Het betrof geen echte redding, maar een simulatie. Die was echter spannend genoeg, maakt Jannis Vermoere van VBZR zich sterk. ‘Zoiets blijft beter hangen dan een saaie powerpoint. Zo geven we de minister het gevoel dat hij even redder op zee is.’

De minister mag nog meer redder spelen, want de VBZR is nog op zoek naar extra fondsen voor de bouw van een reddingsboot. Quickie geeft hen maar wat graag wind in de zeilen. ‘We gaan ons netwerk aanspreken om de financiering en de mensen van de VBZR wat te helpen’, zegt hij in Het Nieuwsblad. Alweer een geslaagde missie van de VBZR.